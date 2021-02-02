В Ставрополе проживают более 13 тысяч безработных

На конец декабря в органах городской службы занятости состояло на учете 13,7 тысячи незанятых трудовой деятельностью человека, ищущих работу Фото: Архив "КП"

В ноябре прошлого года в организациях Ставрополя были заняты 121,8 тыс. человек, в том числе 116,6 тысячи - работники списочного состава.

На конец декабря в органах городской службы занятости состояло на учете 13,7 тысячи незанятых трудовой деятельностью человека, ищущих работу.

Из них 13,4 тысячи – имели статус безработного, 3,1 тысячи – получали пособие по безработице.

Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, составила на конец декабря 2020 г. 8,1 тысяч и человек, из них68,1% – по рабочим профессиям. Эти данные приводит пресс-служба Северо-Кавказстата.

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