Заработная плата в области здравоохранения и социальных услуг Ставрополя составила 39,8 тыс. рублей, строительной сфере - 37,2 тыс. рублей, образовании – 31,8 тыс. рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ставрополе назвали самые высокооплачиваемые работы. Так, за 11 месяцев 2020 года наиболее высокая зарплата сложилась в финансовой и страховой деятельности - 55,3 тыс. рублей, профессиональной, научной и технической деятельности – 47,4 тыс. рублей,.

Что касаеться транспортировки и хранении – 45,2 тыс. рублей, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 45,9 тыс. рублей, оптовой торговле – 44,8 тыс. рублей, государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении – 43,9 тыс. рублей, деятельности в области информации и связи – 42,3 тыс. рублей, обрабатывающих производствах – 40,9 тыс. рублей.

Заработная плата в области здравоохранения и социальных услуг Ставрополя составила 39,8 тыс. рублей, строительной сфере - 37,2 тыс. рублей, образовании – 31,8 тыс. рублей. Эти данные приводит пресс-служба Северо-Кавказстата.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье установили установили величину прожиточного минимума на 2021 год.

Сейчас прожиточный минимум составляет 10081 рубль. Для трудоспособного населения он равен 10749 рублей, пенсионеров — 8646 рублей. Для детей этот показатель достигает 10621 рубля. Постановление уже вступило в законную силу.

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В целом, в краевом центре на 2,8 процента увеличилась средняя зарплата работников (подробнее).