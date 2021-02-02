На Ставрополье в водоеме охотники нашли тело мужчины

Инцидент произошел 30 января, в селе Приозерском в Кумо-Манычском канале Ставрополья. Там охотники нашли тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК,

По их словам, тревожное сообщение поступило спасателям в 11:15. Как выяснилось, спасателей вызвали охотники, которые издалека заметили лежащее в воде тело. Приехавшие на вызов пассовцы облачились в рыбацкие сапоги-забродники, так как уровень воды в канале составлял около 30 см.

Сначала спасатели с помощью веревок транспортировали погибшего на берег, а затем передали тело полицейским.

Сколько времени мужчина провел в воде - неизвестно. Сейчас устанавливается личность погибшего, а также обстоятельства происшествия трагедии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье парни избили и ограбили 83-летнего старика. Правоохранители доставили подозреваемых в отдел внутренних дел, где они признались в содеянном.