На Ставрополье ликвидация свалок в Нефтекумске и Лермонтове обойдется в 185 млн рублей

На Ставрополье в 2021 году должна начаться рекультивация крупных свалок на КМВ и на востоке регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Так, по словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрея Хлопянова, это касается Нефтекумска и Лермонтова. Ликвидация этих крупных свалок обойдется краю 185 миллионов рублей.

Еще два крупных мусорных полигона на Кавминводах – рядом с Пятигорском и близ Железноводска – планируется начать рекультивировать только в следующем году. Сейчас специалисты готовят необходимую для них проектную документацию.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инспекторский состав министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья выехал на территорию пересечения ул. Южный Обход и ул. Космонавтов в краевом центре.

Во время проведения контрольных мероприятий зафиксирован факт загрязнения сточными водами с пенным образованием водного объекта - ручья Волчий.

Специалисты уже отобрали пробы воды. Сейчас ведется административное производство по установлению виновного лица, допустившего нарушение.