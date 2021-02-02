Начальник пожарной части на Ставрополье осужден за баранью взятку

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В Андроповском районе вынесли приговор в отношении начальника 36 пожарно-спасательной части МЧС Смирнов А. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

15 августа 2019 года мужчина организовал встречу на окраине села Курсавка с гражданином Авдеевым. Тот передал должностному лицу взятку одной тушкой барана. Суд оценил мясо животного в 5 тысяч рублей.

Ранее Смирнов составил в отношении Авдеева протокол о правонарушении, предусмотренном статьей "Нарушение требований пожарной безопасности". Отмечается, что взяткодатель, отдав тушку барана, потратил больше, чем должен был заплатить по закону.

В следующий раз Авдеев пришел на встречу вместе с сотрудниками ФСБ. За нарушения требований безопасности в полях ООО "Кианкизское" и ООО "Зернопродукт АГРО" Смирнов хотел взятку в 140 тысяч рублей. 26 мая 2020 года они встретились в салоне "Лады Калины". После передачи взятки начальника пожарной части задержали.

- По данному делу Андроповским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении Смирнова по статьям "Мелкое взяточничество" и "Получение взятки". Назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, - сказано в сообщении суда.