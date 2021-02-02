На Ставрополье за 5 лет аннулировали 137 лицензий на добычу полезных ископаемых

Губернатор Ставрополья поднял вопрос незаконного использования общераспространенных полезных ископаемых. Он нацелил руководителя министерства на последовательные и принципиальные действия для устранения этой проблемы.

По словам Андрея Хлопянова, за последние пять лет в нашем крае отозвали 137 лицензий на добычу полезных ископаемых, более 50 приостановлено.

Сейчас на законных основаниях работают 127 недропользователей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в 2021 году должна начаться рекультивация крупных свалок на КМВ и на востоке регионе.

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