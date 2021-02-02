На Ставрополье бандиты похитили 276 тонн нефти на сумму более 4,6 млн рублей

Иллюстративное фото Фото: Архив КП

На Ставрополье возбудили уголовные дела по статьям: «Покушение на совершение кражи», «Организация преступного сообщества» и «Кража».

Полицейским уже удалось установить личности организатора и девяти соучастников. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Выяснилось, что злоумышленники совершили 16 краж сырой нефти в Левокумском районе и Нефтекумском городском округе Ставрополья.

В банде были три подразделения: «группа прикрытия», «группа врезчиков», «группа обеспечения».

Главарь подыскивал пособников, правил вторым структурным звеном, разрабатывал способы совершения преступлений, методы их сокрытия, вел учет и распределение денег.

В первое звено входили сотрудники частного охранного предприятия, работающие на территории нахождения нефтепровода.

Злоумышленники обеспечивали прикрытие «группы врезчиков» для предупреждения подельников о прибытии полицейских. Участники второго подразделения устанавливали на нефтепроводе высокого давления металлический кран, так называемую «врезку» и замаскировывали его.

По ночам они перекачивали нефть в грузовик и перевозили в «отстойники».

В третье подразделение входили руководители организаций, занимающиеся реализацией нефти. Они изготавливали от своего имени фиктивные документы для предприятия, возглавляемого родственником организатора банды.

Похищенную нефть на специально оборудованных грузовиках отвозили в места отстоя, а затем в другие регионы России для сбыта.

Перевозкой занимались водители и покупатели, неосведомленные о том, что реализуемая нефть добыта преступным путем.

Бандитам удалось похитить сырье общим объемом более 276 тонн на сумму более 4,6 миллионов рублей.

Во время обысков полицейские обнаружили оборудование и необходимые предметы, используемые для осуществления несанкционированной врезки в трубы нефтепровода и другие вещественные доказательства.

В организациях, куда сбывалась похищенное сырье, правоохранители изъяли различную документацию.

Следователи назначили химическую, трасологическую, компьютерную экспертизы и другие необходимые исследования.

Организатор и трое участников преступного сообщества находятся под стражей, один - под домашним арестом. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.