На Ставрополье бандиты похитили 276 тонн нефти на сумму более 4,6 млн рублей

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Фото: Архив КП
На Ставрополье возбудили уголовные дела по статьям: «Покушение на совершение кражи», «Организация преступного сообщества» и «Кража».
Полицейским уже удалось установить личности организатора и девяти соучастников. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
Выяснилось, что злоумышленники совершили 16 краж сырой нефти в Левокумском районе и Нефтекумском городском округе Ставрополья.
В банде были три подразделения: «группа прикрытия», «группа врезчиков», «группа обеспечения».
Главарь подыскивал пособников, правил вторым структурным звеном, разрабатывал способы совершения преступлений, методы их сокрытия, вел учет и распределение денег.
В первое звено входили сотрудники частного охранного предприятия, работающие на территории нахождения нефтепровода.
Злоумышленники обеспечивали прикрытие «группы врезчиков» для предупреждения подельников о прибытии полицейских. Участники второго подразделения устанавливали на нефтепроводе высокого давления металлический кран, так называемую «врезку» и замаскировывали его.
По ночам они перекачивали нефть в грузовик и перевозили в «отстойники».
В третье подразделение входили руководители организаций, занимающиеся реализацией нефти. Они изготавливали от своего имени фиктивные документы для предприятия, возглавляемого родственником организатора банды.
Похищенную нефть на специально оборудованных грузовиках отвозили в места отстоя, а затем в другие регионы России для сбыта.
Перевозкой занимались водители и покупатели, неосведомленные о том, что реализуемая нефть добыта преступным путем.
Бандитам удалось похитить сырье общим объемом более 276 тонн на сумму более 4,6 миллионов рублей.
Во время обысков полицейские обнаружили оборудование и необходимые предметы, используемые для осуществления несанкционированной врезки в трубы нефтепровода и другие вещественные доказательства.
В организациях, куда сбывалась похищенное сырье, правоохранители изъяли различную документацию.
Следователи назначили химическую, трасологическую, компьютерную экспертизы и другие необходимые исследования.
Организатор и трое участников преступного сообщества находятся под стражей, один - под домашним арестом. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.