Заявление о замене нужно подавать в энергосетевую организацию, с которой заключен договор. Контакты поставщика электричества можно найти в своем платежном документе на услуги ЖКХ Фото: Архив КП

Жителям Ставрополья рассказали, как бесплатно заменить электрический счетчик. Так, с 1 июля 2020 года можно не платить за приобретение и установку приборов учета электрической энергии.

В соответствии с изменениями в ФЗ «Об электроэнергетике» электросетевые организации и гарантирующие поставщики обязаны произвести замену за свой счет. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики края.

Бесплатной замене подлежат устаревшие и вышедшие из строя приборы учета электроэнергии, а также оборудование с истекшим интервалом поверки. Если у собственника нет счетчика вообще, то его установят тоже бесплатно.

Так, абоненты могут рассчитывать на бесплатную замену не только индивидуальных электрических счетчиков, но и коммерческих приборов учета электрической энергии.

За все время в нашем крае уже установили более 5 тысяч бесплатных счетчиков.

Заявление о замене нужно подавать в энергосетевую организацию, с которой заключен договор. Контакты поставщика электричества можно найти в своем платежном документе на услуги ЖКХ.