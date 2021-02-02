В Ставрополе рассказали, кому противопоказана вакцинация от COVID-19

За последние сутки вакцину от COVID-19получили около двух тысяч человек. В регионе постоянно пополняются запасы вакцины ГаммаКовидВак (Спутник V). Прививки получают все категории жителей.

Противопоказания по применению вакцины - беременные, кормящие матери и люди в возрасте до 18 лет.

Также вакцинацию придется отложить в период обострений хронических заболеваний и острого течения инфекционных болезней.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 42936. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 225 человек.

К сожалению, продолжают умирать пациенты. Так, за прошлый день еще шесть человек скончались от коронавируса в нашем крае. Число умерших достигло 938. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.