На Ставрополье от COVID-19 привились более 21 тыс. человек

Для записи на вакцинацию достаточно обратиться в медицинские организации по месту жительства или позвонив по единому номеру «122» Фото: Анастасия Осипова

На Ставрополье за последние сутки вакцину от COVID-19 получили 1 978 человек. Общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 21 227. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Второй компонент получили 3 757 человек. Из них 170 - за последние сутки.

Среди тех, кто привился от коронавируса, 8 057 человек –люди старше 60 лет. Около тысячи из них получили препарат накануне.

В регионе постоянно пополняются запасы вакцины ГаммаКовидВак (Спутник V). Прививки получают все категории жителей. Противопоказания по применению вакцины - беременные, кормящие матери и люди в возрасте до 18 лет. Также вакцинацию придется отложить в период обострений хронических заболеваний и острого течения инфекционных болезней.

Для записи на вакцинацию достаточно обратиться в медицинские организации по месту жительства или позвонив по единому номеру «122».

Можно также удаленно записаться в очередь с помощью единого портала госуслуг или портала министерства здравоохранения края https://zdrav26.ru/ в разделе «Вакцинация COVID-19».

За весь период в регионе на вакцинацию через интернет записались 6 784 человек. Из них 524 - за последние сутки.

Напомним, что в регионе работают 50 прививочных пунктов и три мобильные прививочные бригады, выезжающие для иммунизации в организации и предприятия края.

– Сейчас в наличии более 18 тысяч доз первого компонента «Спутника V» и 33,1 тысячи доз – второго. Ожидаем новых поставок, – пишет губернатор в соцсетях.

Записаться на иммунизацию можно несколькими способами.В интернете можно заполнить форму на региональном портале госуслуг или едином краевом портале здравоохранения.

По телефону можно позвонить в регистратуру поликлиники по месту жительства или единому номеру 122.

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