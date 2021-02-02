Жительница Ставрополя ради поездки к другу в Турцию пустила брата в общий дом

Жительница Ставрополя после того, как вступила в наследство, сама «выделила» небольшую территорию дома, которая принадлежит брату, а потом и вовсе отказалась пускать его в дом. «Заботливая» родственница даже сменила замки, чтобы мужчина не смог войти к себе в квартиру.

Брату ничего не оставалось, кроме того, как обратиться в суд. Неоднократные штрафные санкции не убедили женщину изменить свое отношение к брату. Мужчина так и не мог входить к себе домой.

Через некоторое время эта ставропольчанка решила улететь к другу в турецкий Стамбул. Но, там вместо чашки кофе в аэропорту ее ждал другой сюрприз. Ей отказали с вылетом в Турцию.

- Неоднократные штрафные санкции не убедили сестру изменить свое отношение к брату, и работники службы ограничили должницу в праве выезда за пределы РФ, - говорится в сообщении.

Но ради отдыха в другой стране, «заботливой» сестре пришлось в присутствии судебных приставов передать новые ключи брату от их общего дома.