В Невинномысске общественный транспорт подорожает на 3 рубля

В Невинномысске маршрутки подорожают на три рубля. Об этом говорится в городском паблике.

Повышение затронет маршруты № 2, 3А, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22. За одну поездку на транспортных средствах категории М2 и М3, идущих по этим направлениям, жителям промышленной столицы региона предстоит заплатить 26 рублей.

Новые цены начнут действовать с 15 марта 2021 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителям Ставрополья рассказали, как бесплатно заменить электрический счетчик. Подробнее об этом в этом материале.