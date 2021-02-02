В Пятигорске пьяный пенсионер разъезжал на иномарке

Инцидент произошел в Пятигорске. Там автоинспекторы заметили водителя иномарки, который ехал по пустой улице с крайне медленной скоростью. За рулем был 65-летний местный житель, который имел очевидные признаки опьянения. Пенсионер отпираться не стал. Сразу признался, что пил спиртное, но пьяным себя не считал.

Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на месте, либо в медицинском учреждении.

Пенсионер согласился проехать в наркодиспансер, где прибор показал наличие более 1,1 миллиграмм на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе, что считается состоянием сильного опьянения.

Против него составили протокол по статье: «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения». Водителю грозит лишение права управления сроком от полутора до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за 6 дней сотрудники Госавтоинспекции региона составили 834 административных материала за нарушение скоростного режима.

129 водителей превысили допустимую норму более чем на 60 километров, либо совершили данное деяние повторно. За это им грозит лишение права управления сроком до 1 года.