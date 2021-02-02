На Ставрополье убрали данные о выздоровевших и умерших от коронавируса

Роспотребнадзор Ставрополья убрал данные о числе выздоровевших и умерших от коронавируса в районах. Сведения временно скрыли из-за технической ошибки. Об этом 29 января сообщили "КП" в краевом Минздраве.

Показатели скрыли в тот же день. Сейчас на сайте Роспотребнадзора можно найти только информацию о числе заболевших.

Напомним, несостыковки в сводке по коронавирусу заметили региональные СМИ. Выходило, что в Ставрополе минус 169 "активных" пациентов. А в Минводах - минус 45.

Сводка по коронавирусу на 29 января 2021 года. Фото: Роспотребнадзор СК

В Роспотребнадзоре сообщили, что сбором актуальных данных занимается Минздрав. А уже в министерстве журналисту "КП" объяснили, что путаница в данных - это техническая ошибка. В ведомстве организовали проверку формул. Скоро ситуацию исправят.