На Ставрополье легковушка столкнулась с грузовиком, погиб мужчина

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

В Предгорном районе автоинспекторы устанавливают причины выезда на полосу встречного движения водителя «семерки», который погиб в столкновении. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По предварительным данным, сегодня, около 14:00, на автодороге «Минеральные Воды – Кисловодск». Водитель автомобиля ВАЗ-2107 по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Лифан.

А Лифан по инерции столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком. От полученных травм на месте ДТП скончался 55-летний водитель «семерки», житель Минераловодского ГО. 47-летний водителя легковушки доставили в больницу Пятигорска.

На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливается.

По словам очевидцев, погибший в нарушении требований разметки, вышел за сплошную линию разметки для совершения маневра обгона. Эта информация сейчас проверяется.