В Пятигорске ковидный госпиталь снова станет роддомом

В Пятигорске родильный дом после пяти месяцев работы в режиме COVID - госпиталя вернется к обычной работе. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил собственный источник в правительстве региона.

Власти края поручили подготовить перевод медучреждения в прежний профиль. Напомним, что родильный дом на ставропольском курорте перепрофилировали под ковидный осенью прошлого года.

Однако коллектив тогда был не согласен с таким решением. Медики не боялись работать в красной зоне, однако считали, что лишение города единственного роддома — слишком кардинальная мера.

— Просим оставить коллектив роддома работать по профилю акушерства и гинекологии. А второй корпус, созданный для COVID-19 оставить работать в прежнем режиме. Изначально роддом приносил радость людям! — комментировала тогда председатель профсоюза медиков.