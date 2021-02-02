На Ставрополье убрали сводку о выздоровевших и умерших от коронавируса

Роспотребнадзор Ставрополья убрал сводку о количестве выздоровевших и умерших от коронавируса в территориях. Данные на время скрыли из-за технической ошибки. Об этом 29 января рассказали "КП" в краевом Минздраве.

Данные скрыли в тот же день, когда стало известно об ошибке. Сейчас на сайте Роспотребнадзора можно найти только информацию о числе заболевших коронавирусом.

Напомним, несостыковки в данных по CoVID-19 заметили региональные СМИ. Выходило, что в Ставрополе минус 169 "активных" пациентов. А в Минводах - минус 45.

Сводка по коронавирусу на 29 января 2021 года. Фото: Роспотребнадзор СК

В Роспотребнадзоре сказали, что сбором актуальных данных на Ставрополье занимается краевой Минздрав. А в министерстве журналисту "КП" объяснили, что путаница в сводке - это техническая ошибка. В ведомстве проверяют формулы, скоро ситуацию исправят.