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На Ставрополье скоро могут открыться цирки

Правда, они должны быть заполнены посетителями не более чем наполовину
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье смогут возобновить работу цирки. Правда, они должны быть заполнены зрителями не более чем на 50%. Об этом говорится в постановлении, которое подписал глава региона.

«В связи с наметившейся тенденцией к нормализации эпидобстановки на территории края свою деятельность могут возобновить государственные цирки — при условии получения согласования Роспотребнадзора и обеспечении заполняемости мест проведения мероприятий не более чем на 50% от общей вместимости помещений», — уточнили в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за последние сутки вакцину от COVID-19 получили 1 978 человек.

Общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 21 227. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Второй компонент получили 3 757 человек. Из них 170 - за последние сутки.

Среди тех, кто привился от коронавируса, 8 057 человек –люди старше 60 лет. Около тысячи из них получили препарат накануне.