Районный суд Ставрополья заблокировал две ссылки на сайтах для химиков

Левокумский районный суд Ставрополья закрыл доступ к двум ссылкам. На них обнаружены инструкции для изготовления взрывчатки и взрывчатых веществ, сказано в сообщении суда.

С иском о блокировке обратился районный прокурор. Надзорный орган в ходе мониторинга обнаружил ресурсы, которые распространяют сведения о способе изготовления взрывчатого вещества (тринитротолуола), а также иных взрывчатых веществ.

- Решением Левокумского районного суда Ставропольского края от 29.01.2021 года административное исковое заявление прокурора Левокумского района Ставропольского края удовлетворено. Информация, размещенная на интернет-страницах, признана информацией, распространение которой запрещено на территории России, - сказано в определении суда.

Акт направлен в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Сейчас обе статьи доступны. Один из сайтов уверяет, что на нем собраны "выдержки (цитаты) из более чем 10 тысяч книг и учебников по химии".