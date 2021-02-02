Дачники в Ставрополе останутся без воды из-за ремонта

Часть Ставрополя 3 февраля останется без воды из-за ремонта водопровода. Об этом сообщает МУП "Водоканал".

Работы по ремонту водопровода по проспекту Кулакова начнутся в 8 часов. И закончатся в 20 часов. Ограничения коснутся территории от улицы Октябрьской до проспекта Тупикового.

- На этот период под временное снижение давления воды попадут: частные жилые дома и производственные предприятия на территории СТ «Калина Красная», СТ «Колос», СТ «Автоприцепы», СТ «Весна», СТ «Родник», СТ «Арония», по пр. Тупиковому, Северному обходу, ул. Коломийцева, а также Пелагиадская промзона, Игнатьевское кладбище, рынок «Любимый», - сказано в сообщении.

На это время жителям будут подвозить воду. Для этого надо отправить заявку по телефону 13-40.