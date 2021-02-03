На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались семь человек

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжают умирают пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За последние сутки скончались еще семь человек. Об этом утром, 3 февраля сообщил глава региона.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 945. Также за последние сутки коронавирусом заразились 229 человек. Число заболевших достигло 43165.

Еще 204 пациента выздоровели от COVID-19 и были выписаны из-под меднаблюдения. Таким образом, общее количество тех, кто смог победить болезнь составляет на Ставрополье 38 714 человек. В крае выполнено 1 миллион 248 тысяч тестирований для выявления новых случаев передачи инфекции.