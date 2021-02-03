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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 229 человек

Еще семь пациентов скончались за прошлый день
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса

Фото: Александр АБРАМОВ

На Ставрополье число зараженных COVID-19 достигло 43165. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 229 жителе края. К сожалению, продолжают умирать пациенты, у которыз болезнь протекала в тяжелой форме.

Так, за вчерашний день скончались семь человек. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 945 человек.

Еще 204 пациента выздоровели от COVID-19 и их выписали из-под меднаблюдения. Так, общее количество тех, кто смог победить болезнь составляет на Ставрополье 38 714 человек.

В нашем регионе уже выполнено 1 миллион 248 тысяч тестирований для выявления новых случаев передачи инфекции. Выросло и число тех, кто сделал прививку от коронавируса. Сейчас это 23 291 человек.

В том числе, более 2 тысяч жителей Ставрополья прошли иммунизацию вчера. Запасы вакцины достаточны, запись на прививку продолжается.

- Однако, чтобы поставить надежный заслон угрозе со стороны вируса потребуется еще время. Чтобы защитить себя и своих близких, по-прежнему важно соблюдать меры эпидемиологической профилактики. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился губернатор края к землякам.

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