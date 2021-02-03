В историческом центре Ставрополя появится новый светофор

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в районе пересечения проспекта Карла Маркса и улицы Казачья появится новый светофор. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Также будут перераспределены пешеходные маршруты и установлены ограждения в районе торгового комплекса «Европейский» по улице Казачья.

Все это делается для комфорта жителей и гостей исторического центра города. Дело в том, что возле перекрестка находятся несколько торговых центров, предприятий общественного питания и магазинов.

Но, несмотря на появившиеся крытые парковки в ТЦ, разметку для пешеходов, движение людей и транспорта фактически остается нерегулируемым.

И новый светофор поможет его упорядочить, уменьшить риск ДТП.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что часть Ставрополя 3 февраля останется без воды из-за ремонта водопровода. Работы по ремонту водопровода по проспекту Кулакова начнутся в 08:00. И закончатся в 20:00. Ограничения коснутся территории от улицы Октябрьской до проспекта Тупикового.