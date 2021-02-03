Житель Ставрополья ответит за уклонение от прохождения военной службы

Против 29-летнего жителя Ипатовского городского округа возбудили уголовное дело по статье: «Уклонение от прохождения военной службы». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, молодой человек получил повестки о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Но в назначенное время без уважительной причины в военный комиссариат не явился. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

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Следователи продолжают собирать необходимые доказательства (подробнее)