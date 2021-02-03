В Ставрополе рассказали, какие побочные эффекты могут быть после прививки от COVID-19

Исследования доказывают, что двухступенчатая вакцинация дает иммунный ответ в 100 процентах случаев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за последние сутки вакцину от COVID-19 получили 1 978 человек. Общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 21 227. Второй компонент получили 3 757 человек. Из них 170 - за последние сутки.

Среди тех, кто привился от коронавируса, 8 057 человек – люди старше 60 лет. Около тысячи из них получили препарат накануне.

В крае до сих пор для многих стоит вопрос, как и где записаться на вакцинацию. Сделать это можно на Едином портале государственных услуг, выбрав услугу «Запись на прием к врачу».

По словам медиков, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Специалисты утверждают, что мммунитет начинает формироваться уже после первой прививки.

А что касается повторной прививки, то она подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект.

Так, например, исследования доказывают, что двухступенчатая вакцинация дает иммунный ответ в 100 процентах случаев. И такой иммунитет сильнее, чем у тех, кто переболел COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Также жителей Ставрополья волнует вопрос, какие побочные эффекты могут быть после прививки от COVID-19. Врачи отвечают, что в основном, прививка переносится хорошо.

В редких случаях возможны следующие реакции: повышение температуры тела, головная боль, слабость, усталость, боль в мышцах и суставах, заложенность носа, першение в горле, сыпь, аллергические реакции.