Банк УРАЛСИБ поможет провести онлайн-оценку ипотечного жилья

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Жилую недвижимость в рамках ипотечного кредитования теперь можно оценить без специалиста. Благодаря новому сервису Банка УРАЛСИБ, это можно сделать самостоятельно. Для этого придется самостоятельно осмотреть жилплощадь и сделать необходимые фотографии. При этом клиент получает серьезные бонусы – сокращаются сроки подготовки отчета и существенно снижается его стоимостью

Удобный сервис «Самоосмотр» стал итогом совместной работы Банка совместно с компанией SRG.

Воспользоваться сервисом можно на сайте Банка. Клиенту придется пройти несложную регистрацию, после чего откроется Личный кабинет, в котором можно заказать отчет и отслеживать статус оформленного запроса.

Затем на номер клиента направят уникальную ссылка на ресурс, которая доступна только не подлежит пересылке другому лицу.

По ссылке откроется инструкция, по которой, следуя подсказкам виртуального помощника заказчик выполнит последовательное фотографирование помещений и сделает короткое видео. Услуга доступна как продавцу, так и покупателю квартиры.

Получить отчет оценки «Без осмотра» Банка УРАЛСИБ можно при покупки готовой недвижимости без отделки у юридического лица по договору купли-продажи. Услуга доступна также и при оформления права собственности на квартиру после завершении строительства.

Подробнее ознакомиться с работой нового сервиса, а также доступными программами ипотечного кредитования можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»