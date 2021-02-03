На Ставрополье нашли два неразорвавшихся снаряда

Фото: Инстаграм главы Невинномысска
Инцидент произошел в Невинномысске. Там обнаружили два неразорвавшихся снаряда времен ВОВ. Об этом рассказал мэр промышленной столицы края.
По его словам, снаряды нашли на обочине дороги недалеко от металлургического завода. Как рассказал Михаил Миненков, в августе 1942 года на этом месте был военный аэродром, неоднократно бомбардировавшийся немецко-фашистскими захватчиками.
Фото: Инстаграм главы Невинномысска
Сейчас на месте инцидента работают полицейские.
— Специалистам предстоит обезвредить две боеголовки: первая диаметром 85 мм, вторая 120 — 150 мм, — сообщил Миненков.
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