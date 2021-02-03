Суд оштрафовал пользователя за призывы к участию в митингах в Ставрополе

В Кисловодске оштрафован горожанин, призывавший к участию в незаконных митингах 2 февраля. Об этом сказано на сайте городского суда.

Гражданин агитировал в социальных сетях. В тематическом паблике он призывал людей к участию в несанкционированном митинге в Ставрополе.

- Кисловодским городским судом, рассмотрен материал об административном правонарушении предусмотренном частью 2 статьи 20.3 КРФоАП в отношении гражданина. Назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 20 000 рублей, - сказано в сообщении суда.