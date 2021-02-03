В Ставрополе женщине грозит штраф в 1,5 млн рублей за попытку дачи взятки полицейскому

Инцидент произошел в июле 2020 года в Ставрополе. В квартире и гараже местной жительницы полицейские изъяли емкости со спиртосодержащей продукцией без акцизного сбора, а также мобильный и блокнот с записями.

Женщина неоднократно просила одного из сотрудников прекратить изъятие. Она обещала щедро отблагодарить его, на что получала отказ. Ставропольчанку посадили в автомобиль, чтобы провести допрос.

В это время предприимчивая женщина достала конверт, где лежало 300 тысяч рублей, и положила его между пассажирским и водительским сидением.

Эти деньги она предложила полицейскому, чтобы он не проводил в отношении нее процессуальной проверки по факту хранения в целях сбыта спиртосодержащей продукции без марок акцизного сбора, а также не изъятия указанной продукции. Сотрудник полиции отказался принимать деньги.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на дачу взятки лично должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий, которое не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам». Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Суд назначил ему штраф в размере 1 500 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

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