Ставрополь получит 82 млн рублей для строительства нового корпуса онкоцентра

В Ставрополе в 2021 году планируют возвести новый корпус онкоцентра. Из федерального бюджета для этого направляется 82 миллиона рублей при общей стоимости объекта более 5 миллиардов рублей.

Владимир Владимиров предложил увеличить объем запланированных на этот год работ — с тем, чтобы новый корпус смог быть введен в эксплуатацию уже в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, что в Москве прошла рабочая встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с развитием здравоохранения в нашем крае.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что до 2024 года на борьбу с онкологией Ставрополье получит около 30 млрд рублей. Больше 250 — из краевого бюджета. На Ставрополье намереваются снизить смертность от онкологии до 161 случай на 100 тысяч населения.

Для этого в крае построят 5 центров онкологической помощи: в Кисловодске, Буденновске, Ставрополе, Невинномысске, Ессентуках. В этих городах центры оснастят всем необходимым оборудованием для борьбы с новообразованиями.