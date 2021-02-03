В Карачаево-Черкессии с 4 по 6 февраля будет лавиноопасно

В Карачаево-Черкессии, где находятся популярные в России горнолыжные курорты "Архыз" и "Домбай", прогнозируют лавиноопасность. В республиканском МЧС "КП-Северный Кавказ" рассказали, что с завтрашнего дня стоит быть предельно осторожными.

- В период с 4 по 6 февраля в горах КЧР выше 2000 метров сохраняется прогноз лавинной опасности. Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской республике напоминает гостям и жителям региона о необходимости соблюдения основных правил безопасности в районе схода лавин, - сообщили в ведомстве.