На Ставрополье более 23 тысяч человек привились от коронавируса

На Ставрополье прививку первым компонентом вакцины сделали 23,3 тысячи человек, вторым — 4,1 тысячи человек. За прошедший день иммунизацию прошли более 2,1 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Запасы вакцины в крае достаточны, запись на прививку продолжается. - Однако, чтобы поставить надежный заслон угрозе со стороны вируса потребуется еще время. Вчера зафиксированы новые случаи заболевания. К глубокому сожалению, есть и летальные исходы у пациентов с подтвержденным COVID-19. Соболезную их родным, - обратился к землякам Владимир Владимиров.

За последние сутки в крае скончались семь пациентов. Число умерших от коронавируса достигло 945. - Чтобы защитить себя и своих близких, по-прежнему важно соблюдать меры эпидемиологической профилактики. Берегите себя и оставайтесь здоровыми, - попросил глава региона.