Минпросвещения РФ накажет директора школы, воровавшего еду у младшеклассников

Агаев с ворованным продуктами

Минпросвещения РФ пообещало наказать директора школы №3 города Каспийска Джафара Агаева. Дагестанец обворовывал детей, забирая домой продукты для приготовления школьных обедов.

Агаева поймали на с поличным. В багажнике его «Мерседеса» обнаружили мясо, овощи, фрукты и соки, закупленные по госпрограмме «Развитие образования». Как сообщил замминистра просвещения РФ Денис Глушко, школа получала на это существенные субсидии – порядка 7 миллионов рублей.

Школьные продукты в багажнике директорского «Мерседеса»

– Искренне не понимаю, кем надо быть, чтобы отбирать даже не у кого-то, кто способен как-то за себя постоять, а у маленьких детей! – пишет в соусетях Денис Глушко. – Я связался с министром в регионе и потребовал оперативно выяснить, дошли ли все деньги до учеников.

Школьные продукты в багажнике директорского «Мерседеса»

Тем временем силовики усмотрели в действиях директора состав преступления по статье «Присвоение или растрата». Агаеву может грозить до 6 лет лишения свободы.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ

«Ездил на "Мерседесе" и обирал детей»: директор дагестанской школы воровал еду у младшеклассников

Громкий скандал разразился в Дагестане. Директор школы №3 города Каспийска воровал еду у учеников младших классов. Джафара Агаева поймали с поличным. В багажнике его «Мерседеса» нашли продукты, предназначенные для школьной столовой (фото, видео).