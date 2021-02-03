На Ставрополье в школах этой весной начнут работать советники по воспитательной работе

Наш край с 2021 года стал пилотным по внедрению в общеобразовательные организации ставок советников директоров по воспитательной работе. В пилоте участвуют 375 школ из всех районов Ставрополья.

Для нашего края выделили 416 ставок. Детей, а также их родителей волнует вопрос, чем будет заниматься этот человек. Как ответили в региональном минобре, воспитатели должны будут плотно общаться с молодыми людьми.

Именно поэтому к кандидатам будут предъявлены высокие требования. Например, это должны быть опытные педагоги, которые умеют говорить с детьми на их языке обо всем, в том числе и о политике. Что немаловажно на сегодняшний день.

Уже на краевой конкурс подано 263 заявки. Их прием продлится до 14 марта 2021 года. А те специалисты, которые пройдут отбор, поедут на недельное обучение в федеральный центр «Артек». Только после получения знаний и навыком там, их распределят по школам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Минпросвещения РФ пообещало наказать директора школы №3 города Каспийска Джафара Агаева. Дагестанец обворовывал детей, забирая домой продукты для приготовления школьных обедов.