ВТБ нарастил портфель привлеченных средств на четверть

По итогам 2020 года портфель привлеченных средств физических лиц в ВТБ превысил 6,8 трлн рублей, увеличившись на 26%. Вложения в инвестиционные инструменты выросли на 77%, портфель классических сбережений - на 7%.

Таким образом, ВТБ показал результаты существенно выше рынка, заявил в ходе пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Общий объем классических пассивов в банке по итогам 2020 года составил 4,6 трлн рублей - на 7% больше, чем годом ранее. Объем текущих счетов увеличился на 64%, аккредитивов физлиц - на четверть. Накопительные счета выросли более чем в 2 раза. Портфель средств, вложенных клиентами ВТБ в инвестиционные продукты, увеличился за год на 77% и достиг 1,8 трлн рублей.

Одним из ключевых драйверов роста этого сегмента стали инвестиции граждан в рынок ценных бумаг - за год объем средств на брокерских счетах физлиц вырос вдвое и превысил 1,3 трлн рублей. В 2,5 раза увеличился объем средств по программе негосударственного пенсионного обеспечения, в 1,5 раза - вложения в ПИФы и объем средств по договорам доверительного управления.

Наибольший рост в прошлом году ожидаемо продемонстрировали эскроу-счета, объем которых вырос за год почти в 6,5 раза и составил 266 млрд рублей.

Кроме того, с октября ВТБ начал выпускать субординированные облигации и до конца года с использованием этого инструмента банку удалось привлечь свыше 58 млрд рублей.

- В 2020 году снижение ключевой ставки ЦБ, а также рост финансовой грамотности населения привел к ускоренному росту объема вложений в инвестиционные продукты. На наш взгляд, эта тенденция сохранится и в наступившем году, так как пока предпосылок для резкого изменения ключевой ставки, а значит - и ставок по депозитам, на рынке нет. Со своей стороны, в ближайшее время мы предложим квалифицированным инвесторам новый продукт - субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте с возможностью получить значительно более высокую доходность по сравнению со стандартными сберегательными продуктами, - отметил Анатолий Печатников.