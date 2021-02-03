На Ставрополье спасатели уберегли 12-летнего школьника от опасной рыбалки на льду

Инцидент произошел в районе Елагиного пруда Ставрополя. Там во время поисковых работ спасатели увидели подростка, который рыбачил в опасном месте.

Они приказали школьнику оперативно покинуть поверхность водоема и предупредили о возможных последствиях такой безрассудности. 12-летний

После этой просьбы 12-летний мальчик благополучно добрался до суши, но, по всей видимости, растерялся и оставил на льду рюкзак и две удочки.

Возвращаться в зону «таяния» не рискнули даже специалисты. Они отправили за вещами собаку-спасателя по кличке Альма.

Тонкий лед не выдерживал веса животного, поэтому Альма начала проваливаться в проталины. Но, несмотря на эти трудности, храброй собаке удалось принести вещи.

Для этого она перепрыгивала опасные участки и несколько раз выходила на лёд. В итоге рюкзак, и удочки вернулись к своему хозяину.