На Ставрополье в 2021 году долю «зеленой» энергетики планируют довести до 30%

На Ставрополье мощности «зеленой» энергетики планируется довести до 1,5 ГВт. Это около 30% от общего энергобаланса региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края. Так, в этом году в регионе должны быть достроены две ветроэлектростанции.

На объекте в Новоалександровском округе строители уже приступили к монтажу ветроэнергетических установок. Известно, что они выполнили около 90% от общего объема работ. Согласно планам, мощность ВЭС составит 60 МВт. Ветроэлектростанция в Ипатовском округе построена на треть. После запуска еемощность составит 120 МВт.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья на рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко предложил рассмотреть возможности для строительства нового корпуса краевой инфекционной больницы.

По мнению Владимира Владимирова, вне рамок ситуации с коронавирусом наш регион нуждается в комплексном развитии системы инфекционной помощи.