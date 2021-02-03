На Ставрополье 5 февраля прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер

В Ставропольском крае в пятницу, 5 февраля, испортится погода. Ночью синоптики Ставропольского Гидрометцентра прогнозируют температуру +2...+7, туман, дождь и мокрый снег в отдельных районах. Усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +3...+13, местами пройдет дождь. Поднимется штормовой ветер с порывами 25 метров в секунду в северной части региона. В четверг, 4 февраля, еще сохранится по-весеннему теплая погода. В крае обещают +11...+16 градусов. Преимущественно без осадков, ветер слабый, со скоростью 4-9 метров в секунду. В Ставрополе завтра +13...+15.