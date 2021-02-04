На Ставрополье продолжает расти число зараженных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 228 человек. Число зараженных достигло 43393. За последние сутки скончались еще шесть пациентов.

Число умерших в регионе достигло 951. Число выздоровевших от COVID-19 выросло на 191 - именно столько пациентов выписано вчера из-под меднаблюдения.

За период пандемии на Ставрополье с болезнью справились 38 905 человек. За все время проведено уже 1 миллион 253 тысячи тестирований для выявления новых случаев заражения. Увечилось и число тех, кто сделал прививку от COVID-19.

Всего вакцинацию прошли более 25 тысяч ставропольчан. Но для того, чтобы вирус отступил, этого пока недостаточно.