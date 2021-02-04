На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались шесть человек

За период пандемии на Ставрополье с болезнью справились 38 905 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за последние сутки скончались еще шесть человек. Число умерших за весь период пандемии достигло 951.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Также за последние сутки коронавирусом заболело 228 жителей региона. Из хороших новостей: число выздоровевших от COVID-19 выросло на 191 - именно столько пациентов выписано вчера из-под меднаблюдения.

За период пандемии на Ставрополье с болезнью справились 38 905 человек.

За все время проведено уже 1 миллион 253 тысячи тестирований для выявления новых случаев заражения. Увечилось и число тех, кто сделал прививку от COVID-19. Всего вакцинацию прошли более 25 тысяч ставропольчан.

- По-прежнему важно соблюдать меры эпидемиологической профилактики и следовать рекомендациям медиков. Чтобы защитить здоровье. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.