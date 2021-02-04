В Ставрополе 4 февраля на онлайн-выставке юных художников покажут «Стихи нашего детства» в иллюстрациях

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставропольская детская художественная школа проведет онлайн-выставку творческих работ своих воспитанников «Стихи нашего детства». Она откроется 4 февраля, в 115-й день рождения детской поэтессы и писательницы Агнии Барто.

На выставке представят иллюстрации к детским стихам советского литератора, выполненные учениками 8-9 лет.

Онлайн-выставка детских иллюстраций к стихам любимой поэтессы состоится в Инстаграм-аккаунте художественной школы @hudoshka_stv. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

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