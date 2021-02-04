На Ставрополье ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход

Инцидент произошел 3 февраля, около 16:00, на улице Куйбышева в районе дома №77 Кисловодска. Водитель легковушки сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

После наезда водитель не остановился, не оказал помощи и сбежал с места ДТП. 40-летний мужчина сам обратился в больницу, где медики зафиксировали перелом бедра и травму грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По словам ставропольца, его сбил водитель отечественной легковушки темного цвета (предположительно ВАЗ-2114). Эта информация сейчас уточняется, проводятся розыскные мероприятия. За оставление места ДТП водителю грозит лишение права управления, по факту происшествия проводится проверка.

Очевидцев происшествия просят сообщить информацию по телефону дежурной части (887937) 2-02-16, либо 102.