На Ставрополье от коронавируса к 4 февраля привились более 23 тысяч человек

Первым компонентом вакцины от коронавируса к 3 февраля иммунизирован 23291 человек. За сутки прививку первым компонентом получили 2064 жителя Ставрополья.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 4070 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 313 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 8988 человек, из них закончил вакцинацию 541.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за последние сутки скончались еще шесть человек. Число умерших за весь период пандемии достигло 951.