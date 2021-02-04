В Георгиевском округе машина скорой помощи застряла на перекопанной дороге

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Инцидент произошел на днях в станице Георгиевской Георгиевского городского округа. Там из-за действий коммунальщиков бригада скорой помощи не смогла проехать к пациенту. Об этом сообщили возмущенные жители станицы:

- Куда только не жаловались на эту дорогу! Карету скорой помощи вызволяли с помощью лебедки и местных мужчин. Про дороги администрация отвечает только тогда, когда сыплются проклятия с туберкулезом, - жалуются жители округа.

Правда, авторы поста не уточнили, успели ли медики к больному пациенту, или нет.