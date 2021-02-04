Житель Ставрополья набросился с ножом на бывшую сожительницу из-за ревности

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел утром 1 февраля в ауле Карамурзинского Кочубеевского района Ставрополья.

Там, местный мужчина, чтобы отомстить бывшей сожительнице за измену, пришел на ее работу. Там разъяренный экс-возлюбленный решил спрятаться, чтобы дождаться прихода женщины.

Когда он заметил, что идет «жертва», то сразу подбежал к ней и несколько раз ударил ножом в живот и спину женщины. На помощь потерпевшей прибежал ее коллега.

Смелый мужчина ударил злоумышленника и тот сбежал. Раненую доставили в больницу. Сейчас ей оказывается помощь.

Против ревнивого жителя Кочубеевского района возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на убийство». Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.