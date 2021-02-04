За обман дольщиков на 426 млн мошенник пойдет под суд в Ставрополе

В Ставропольском крае утвердили обвинение по уголовному делу против местного жителя. Его будут судить за крупное мошенничество, передает пресс-служба региональной Прокуратуры.

В период с февраля 2012 по июль 2016 года мужчина вместе с женой обманывал дольщиков. Следствие зафиксировало 303 эпизода мошенничества. На обмане клиентов супруги заработали более 426 млн рублей.

Речь идет о компании "АртСтройТехно", уточнил источник "КП - Ставрополь". Фирму возглавляла Лилия Склярова, дело которой находится в отдельном производстве. Застройщик, согласно информации из открытых ресурсов, занимался двумя проектами в Ставрополе - ЖК "Победа" и ЖК "Галактика".

Общество предлагало квартиры по низким ценам. Однокомнатная квартира - от 889 тысяч до 1 млн рублей, двухкомнатная - от 1,3 млн до 1,5 млн, трехкомнатная - от 2,6 млн. То есть, за один квадратный метр фирма просили 24-25 тысяч рублей. Оба проекта не реализованы. Вся документация с сайта недоступна.

Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере". Дело передано в Промышленный районный суд Ставрополя.

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