На Ставрополье число умерших оказалось гораздо выше числа родившихся

В районах Ставрополья наблюдается разная ситуация. Так, в краевом центре рождаемость традиционно выше смертности Фото: Архив КП

Количество умерших на Ставрополье оказалось гораздо выше числа родившихся. Эти данные по итогам трех кварталов 2020 года предоставил Северо-Кавказстат.

Так, в январе-сентябре прошлого года в нашем крае родилось 20 330 детей. За это же время умерло 24 793 человека. Так, естественная убыль населения составила 4 463 человека. Рождаемость на 1 тысячу человек составила 9,7, смертность – 11,8.

В районах Ставрополья наблюдается разная ситуация. Так, в краевом центре рождаемость традиционно выше смертности.

За первые три квартала прошлого года родилось 3780 детей, а умерло 3330 человек.

Естественная прибыль населения – 450 человек. Противоположная ситуация сложилась в Георгиевском городском округе. Там при 1029 родившихся и 1501 умершем убыль населения составила 472 человека.

В Кисловодском городском округе на 801 родившегося малыша приходится 1 тысяча умерших, то есть население естественным образом сократилось на 199 человек. В Пятигорске тем временем родился 1371 ребенок, а скончались 1620 человек. Естественная убыль населения – 249 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе назвали самые высокооплачиваемые работы. Так, за 11 месяцев 2020 года наиболее высокая зарплата сложилась в финансовой и страховой деятельности - 55,3 тыс. рублей, профессиональной, научной и технической деятельности – 47,4 тыс. рублей,.

Что касается транспортировки и хранении – 45,2 тыс. рублей, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 45,9 тыс. рублей, оптовой торговле – 44,8 тыс. рублей, государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении – 43,9 тыс. рублей, деятельности в области информации и связи – 42,3 тыс. рублей, обрабатывающих производствах – 40,9 тыс. рублей.