На Ставрополье на выплаты классным руководителям в этом году направят более 1 млрд рублей

На Ставрополье трудятся 14 тысяч классных руководителей. За свою работу с 1 сентября 2020 года они получают ежемесячную выплату за счет средств федерального бюджета в размере 5 тысяч рублей

Общий объем средств, направленных на эти выплаты в 2020 году составил 352,8 млн. рублей. В этом году направят около 1,1 млрд рублей.

Ранее действовавшие краевые выплаты за классное руководство в размере 30-35% от оклада педагога сохранены в полном объеме.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие три года классные руководители получат выплаты на общую сумму почти 225 млрд рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в школах этой весной начнут работать советники по воспитательной работе.

Уже на краевой конкурс подано 263 заявки. Их прием продлится до 14 марта 2021 года. А те специалисты, которые пройдут отбор, поедут на недельное обучение в федеральный центр «Артек». Только после получения знаний и навыком там, их распределят по школам.