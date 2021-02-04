На Ставрополье к 4 февраля от коронавируса выздоровели почти 39 тысяч человек

За последние сутки диагноз подтвердился у 228 жителей региона. За весь период пандемии зафиксировано 43 393 случая, в том числе 4425 – среди детей Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На Ставрополье выздоровели от коронавируса 38905 человек, накануне выписали 191 пациента. Лаборатории за весь период выполнили 1253189 исследований на коронавирус методом ПЦР. За последние сутки проведено 4996 тестов.

За последние сутки диагноз подтвердился у 228 жителей региона. За весь период пандемии зафиксировано 43 393 случая, в том числе 4425 – среди детей, из которых 4341 уже выздоровел.

Лечение в стационаре получает 2091 пациент с подтвержденным коронавирусом: 286 – в тяжелом состоянии, в том числе 30 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 933 – в состоянии средней степени тяжести.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. С меднаблюдения сняли 122516 человек. Всего скончались 951 человека, у которого коронавирус вызвал тяжелые осложнения.

В стационарах медучреждений свободны 29% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки так же свободны на 29%.