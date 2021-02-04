На Ставрополье к 4 февраля от коронавируса привились почти 26 тысяч человек

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 10151 человек, из них закончили вакцинацию 623 Фото: Архив КП

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 4 февраля иммунизирован 25917 человек.

За сутки прививку первым компонентом получили 2626 жителей Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привит, 4361 ставропольчанин. Накануне завершил иммунизацию 291 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 10151 человек, из них закончили вакцинацию 623. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Жителей Ставрополья волнует вопрос, какие побочные эффекты могут быть после прививки от COVID-19. Врачи отвечают, что в основном, прививка переносится хорошо.

В редких случаях возможны следующие реакции: повышение температуры тела, головная боль, слабость, усталость, боль в мышцах и суставах, заложенность носа, першение в горле, сыпь, аллергические реакции.

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